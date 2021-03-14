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Arnavutköy'de ''Kırmızı dere'' tedirginliği 

Arnavutköy'de çok sayıda fabrikanın bulunduğu sanayi bölgesinden geçen dere, kimyasallar nedeniyle kırmızı akmaya başladı. Çevre sakinleri duruma tepki gösterirken kırmızıya bürünen dere havadan da fotoğraflandı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
14 Mart 2021 Pazar 10:54
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Arnavutköy'de ''Kırmızı dere'' tedirginliği 

Arnavutköy Hadımköy Mahallesi'nde fabrikalar bölgesindeki dereden akan su kırmızıya büründü. 2 gündür derenin renginin kırmızıya döndüğü Hadımköy'de, vatandaşlar endişeye kapıldı. Dereye karışan kimyasalın fabrikalardan birinden bırakıldığı iddia eden vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

Derenin ara sıra mavi aktığını, son 2 gündür de deredeki suyun renginin kırmızıya döndüğünü söyleyenç bir çevre sakini tedirgin olduğunu ifade etti. Dereye bir fabrika tarafından izinsiz boşaltım yapılmış olabileceğini iddia eden vatandaşlar, derenin yakınında yerleşim yeri ve onlarca fabrikanın bulunduğuna dikkat çektiler. Renginin kırmızıya döndüğü Hadımköy'deki dere, havadan da fotoğraflandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ArnavutköyHadımköyDereKırmızıBoyaKimyaKimyasal Atık
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