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Arnavutköy'de nefes kesen rehine operasonu

ESENYURT'ta Pakistan uyruklu bir kişiyi kaçırıp işkence yaparak ailesinden 50 bin euro fidye isteyen Pakistan uyruklu 6 şüpheli, Esenyurt Asayiş Büro Ekiplerinin nefes kesen operasyonuyla yakalandı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
05 Mayıs 2021 Çarşamba 09:23
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Arnavutköy'de nefes kesen rehine operasonu

Edinilen bilgiye göre Esenyurt'ta tek başına yaşayan Pakistan uyruklu M.S.'den, 29 Nisan Cumartesi gününden itibaren haber alınamadı. 3 Mayıs Pazartesi gününe kadar çalıştığı iş yerine gelmeyince patronu durumundan endişelendi. İşyeri sahibi, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine giderek, M.S.'nin kaybolduğunu ve sağlığından endişe ettiğini söyledi. Kendilerine gelen ihbarı değerlendiren polis ekipleri, M.S.'nin Pakistan'da yaşayan ailesini bularak, irtibata geçti. Polis ekipleri ile görüşen aile, kimliği belirsiz kişilerin M.S.'ye işkence yapıldığı videoların telefonlarına mesaj olarak gönderildiğini ve genci kaçıranların serbest bırakılması karşılığında 50 bin euro fidye istediğini söyledi. Fidyecilerle işyeri sahibini telefonda konuşturan polis ekipleri, M.S.'yi kurtarmak için operasyon başlattı.

SAHTE PARALARLA FİDYECİLERİ KANDIRDILAR

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, fidyecilerin istediği miktarda sahte para hazırlattı. Daha sonra M.S.'nin patronuna şüphelileri aratan polis ekipleri, paranın verilmesi için Haramidere Metrobüs Durağı'nı buluşma yeri olarak belirledi. Durağa önceden giderek hazırlık yapan polisler, para alışverişi esnasında 2 şüpheliyi kıskıvrak yakaladı.

ADRES TESPİTİNİN ARDINDAN M.S. KURTARILDI

Yakaladıkları 2 şüpheliden M.S.'nin Arnavutköy'de bir evde tutulduğu bilgisini alan polis ekipleri, rehine kurtarma operasyonu başlattı. Evin etrafını saran polis ekipleri, adrese yaptıkları baskınla işkence edilen M.S.'yi kurtarmayı başardı. Genci rehin tutan 4 kişi ise yapılan baskında yakalandı. 6 şüpheli ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürülürken, M.S. tedavisi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.

HEPSİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 Pakistan uyruklu fidyeci, adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
EsenyurtArnavutköyRehineFidyePolisOperasyon
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