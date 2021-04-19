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Arnavutköy'de satırlı, bıçaklı, şişli kavga: 1 ağır yaralı 

ARNAVUTKÖY'de, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde yaşanan satırlı, bıçaklı, şişli kavgada 1 kişi ağır şekilde yaralandı. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
19 Nisan 2021 Pazartesi 09:54
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Arnavutköy'de satırlı, bıçaklı, şişli kavga: 1 ağır yaralı 

Arnavutköy, İmrahor Mahallesi'nde yaşanan olayda, dün akşam sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma meydana geldi. Tartışma, dakikalar sonra satır, bıçak, şiş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada M.Ü. isimli bir kişi vücudunun çeşitli yerlerine aldığı darbelerle ağır şekilde yaralanırken, kavgaya karışan ve M.Ü.'yü yaraladığı iddia edilen kişiler olay yerinden kaçtı. 

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yerde yatan yaralı M.Ü, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
ArnavutköySokakKavgaBıçakYaralı
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