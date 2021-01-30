Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1473
ALTIN
434.655
DOLAR
7.3001
STERLİN
10.0247
EURO
8.8620
Güneş enerjisi santralinin kurulum sonrası işletme hakkı 10 yıl süreyle kiraya verilecek
Güneş enerjisi santralinin kurulum...
122.271 m² alan 5 yıllığına kiraya verilecek
122.271 m² alan 5...
Sözleşmeli Personel Alınacak
Sözleşmeli Personel Alınacak
20 adet taşınmaz ihale usulü ile kiraya verilecek
20 adet taşınmaz ihale...

Arnavutköy'de trafik kazası; 2 yaralı

ARNAVUTKÖY'de kafa kafaya çarpışan 2 otomobilin sürücüsü araçlarında sıkıştılar. Yaralı sürücüleri sıkıştıkları otomobillerinden itfaiye ekipleri güçlükle çıkardı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
30 Ocak 2021 Cumartesi 09:08
0 Okunma
Arnavutköy'de trafik kazası; 2 yaralı

Kaza dün akşam saat 19.00'da Arnavutköy'de meydana geldi. Arnavutköy Çevre yolunda meydana gelen kazada 34 HL 5450 plakalı otomobil ile 34 EC 7571 plakalı otomobil bilinmeyen bir sebeple kafa kafaya çarpıştı. Kazada araç sürücüleri Emine İrtem ve Şaban Çakır sürücü koltuklarında sıkıştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu her iki sürücü çıkarıldı. Sağlık ekipleri yaralı Emine İrtem ve Şaban Çakır'a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra, ambulanslarla yakındaki hastanelere götürdü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza sonrası polis ekipleri çevre yolunda önlem aldı. Araç trafiğinin aksadığı yolda, kazaya karışan her iki aracın da çekiciler yardımıyla otoparka çekilmesinin ardından trafik normal seyrine döndü.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ArnavutköyTrafik Kazası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Avcılar'da balkonları çöken bina; 44 gün sonra yıktırıldı
Avcılar'da balkonları çöken bina; 44 gün sonra yıktırıldı
Esenyurt'ta dilencilik yaptırılan çocuklar yurda yerleştirildi
Esenyurt'ta dilencilik yaptırılan çocuklar yurda yerleştirildi
Çin aşısının 3,5 milyon dozluk ikinci bölümü İstanbul'da
Çin aşısının 3,5 milyon dozluk ikinci bölümü İstanbul'da
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans