Arnavutköy Kaymakamı Odabaş'dan koronavirüs denetimi

Arnavutköy Kaymakamı Ahmet Odabaş ve İlçe Emniyet Müdürü Murat Sevgi, Koronavirüs tedbirleri kapsamında Arnavutköy'deki düğün salonu, kafe, restoran, berber ve kuaför salonları ile marketlere yönelik gerçekleştirilen denetimlere katıldı. İşletmelerin girişinde HES Kodu uygulamasının kullanılıp kullanılmadığı, ateş ölçer cihazlar ile sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı kontrol edildi. Kurallara uyan işletmeler Kaymakam Odabaş tarafından tebrik edildi.

İlçe genelinde denetimlerin sıkı tutulduğuna dikkat çeken Arnavutköy Kaymakamı Ahmet Odabaş, "Zorda kalmadığımız müddetçe ceza uygulamıyoruz" dedi. İçişleri Bakanlığı'nın 2 Mart tarihinde yayınladığı genelgeden sonra sahada binin üstünde personel ile Arnavutköy'de denetimlerin yapıldığına vurgu yapan Odabaş; "Denetimlerimiz hem tematik hem de dinamik denetimler. Dinamik denetimin esas maksadı vatandaşlarımıza uygulamalarında rehberlik etmek, öğretici olmak. Onlara ceza kesilmesi değil kesinlikle maksadımız. Zorda kalmadığımız müddetçe, vatandaşımız kurallara uymamakta ısrar etmediği müddetçe ceza uygulamıyoruz. Sadece ve sadece rehberlik ediyoruz onlara. Bugün özellikle düğün salonlarında, yeme içme yerlerinde, restoranlarda arkadaşlarımız dediğim gibi binin üstünde personelle denetimdeler. Düğün salonları önemli. Düğün salonlarında sekiz metrekareye bir kişi düşecek şekilde elli kişiyi geçmeyecek şekilde mutlaka ve mutlaka kurallara uyarak HES kodu sorgulaması yaparak müşterilerini almak zorundalar ve düğün merasimleri bir saatten fazla olmamak zorunda. Gittiğimiz yerlerde rehberlik yaptık. Arkadaşlarımızı bu konuda uyardık. Şimdilik iyi gözüküyor. İnşallah vatandaşımız kurallara uyarak sorumlu davrandığı müddetçe de önce sarıya arkasından inşallah mavi renge döneriz diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.