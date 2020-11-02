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Ataşehir Sebze ve Meyve Hali'nde maske takmayanlara ceza yağdı 

ATAŞEHİR'de bulunan sebze meyve halinde dün akşam yapılan denetimler kapsamında maskesiz  çalışan 35 kişiye cezai işlem uygulandı. Toplam 31 bin 500 lira ceza kesilirken, denetimler havadan da fotoğraflandı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
02 Kasım 2020 Pazartesi 10:04
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Ataşehir Sebze ve Meyve Hali'nde maske takmayanlara ceza yağdı 

Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, dün pazar yerleri ve marketlerin ardından Ataşehir Sebze ve Meyve Hali'nde koronavirüs tedbirleri kapsamında maske denetimi yaptı. Yetiştirilen sebze, meyvelerin pazar ve manavlarda tüketiciyle buluşmadan önce sergilendiği halde  İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri,  maske ve hijyen denetimi yaptı. Çevik Kuvvet ekiplerinin de katıldığı saat 22.00'de başlayan denetimlerde, hal içinde ve dışında meyve sebze kasalarına temas eden çalışanların bazılarının maskesiz olduğu görüldü. Denetim sonunda 35 kişiye 900'er liradan toplam 31 bin 500 lira cezai işlem uygulandı.

BİR ÇALIŞAN: ÇOĞU MASKESİZ ÇALIŞIYOR

Halde bulunan bir çalışan yapılan denetimlerle ilgili, " Halde çoğu insan maskesiz dolaşıyor. Maske takmıyorlar. Aile güvenliğini hiçe sayıyorlar. Maske taksalar daha iyi olur. Çoğu bahanelerinde de nefes alamıyoruz, diyorlar. Keşke maske taksalar. Evdekilerin suçu yok çünkü. Pazarlarda denetim yapılıyor ama esas ana yurdu, esnaflara pazarlara giden yer burası."dedi.

ALIŞVERIŞE GELEN PAZARCI: PARA BULUNUR CAN BULUNMAZ

Halden alışveriş yapan bir pazarcı ise "Haldeki durumu görüyorsunuz. Ne zorluklarla insanlar mal alıyor. Ne zorluklarla satıldığını görüyorsunuz. Mesafeyi korumak biraz zor tabii ki. Ama koruyabildiğimiz kadar koruyabiliyoruz. Maske takan da var takmayan da var. Genellikle takanlar var ama takmayanlara da bir şey diyemiyorsun. Denetimler güzel. Kesen için değil canın için takacaksın bu maskeyi. Para bulunur ama can bulunmaz." diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AtaşehirHalSebzeMeyveMaskeKoronavirüsCezaPandemi
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