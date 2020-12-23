Avcılar'da başlayan kovalamaca Bakırköy'de son buldu

Polisin uyarısına aldırış etmeyen otomobil sürücüsü durmayarak kaçtı. Avcılar'dan başlayan kovalamaca polis ekiplerinin D-100 Karayolu Bakırköy'de aracın önünü kesmesiyle son buldu. Gözaltına alınan iki kişi sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, şüphelilerin kullandığı otomobil otoparka çekildi.

Olay Avcılar'da gece saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre devriye gezen polis ekipleri, içinde isimleri öğrenilemeyen iki kişinin bulunduğu 34 DH 289 plakalı otomobili görünce şüphelenerek dur ikazında bulundu. Araçta bulunan iki kişi de polisin uyarısına aldırış etmeyerek kaçtı. Polis ekipleri kaçan aracın peşine düşerken otomobilin güzergahını da bölgedeki ekiplere telsizden anons etti.

Kovalamaca, polis ekiplerin Bakırköy, D-100 Karayolu'nda yolu kesmesiyle son buldu. Durdurulan araçtan indirilen 2 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelilerin kullandığı otomobil ise çekici yardımıyla otoparka çekildi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede şüphelilerin izin belgesinin olmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.