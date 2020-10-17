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Avcılar'da kafe ve barlara denetim..

AVCILAR’da yapılan denetimlerde Koronavirüs önlemleri kapsamında bir kafede oyun oynayan 8 kişiye 3 bin 180'er TL para cezası kesilirken, sahildeki müzikli restoran işletmecilerine yüksek müzik sesi ile servis yapılmaması konusunda uyarılarda bulunuldu.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
17 Ekim 2020 Cumartesi 10:11
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Avcılar'da kafe ve barlara denetim..

Avcılar Kaymakamlığı tarafından görevlendirilen aralarında sivil görevliler ‘Covid-19’ önlemleri kapsamında Ambarlı Mahallesi'ndeki 6 kafe, bar ve restoranı denetledi.

Koronavirüs önlemleri kapsamında bir süre kapatılan ve 1 Haziran’da tekrar açılan kafelerde uygulanan her türlü oyun yasağı kapsamında denetim yapan ekipler, bir işyerinde iki masada okey oynandığını tespit etti.  İki masada okey oynayan 8 kişiye Umum Hıfzıssıhha Kanunu’na muhalefet suçundan 3 bin 180’er TL olmak üzere toplam 25 bin 440 TL idari para cezası kesildi. Görevliler işlem yaptığı kafe sahibini uyarırken, bir süre toplum olarak yasaklara uyulması halinde salgın hastalığın önüne geçilebileceğini denetiklerde amacın ceza değil, toplum sağlığını korumak olduğunu anlattı.

Kafe işletmecisi Koronavirüs nedeniyle büyük zarara uğradıklarını, denetime karşı olmadığını, bütün İstanbul'da uygulanması gerektiğini ifade ederken, "İki masadaki müşterilerimin cezalarını da mümkünse bana yazın" diye konuştu.

MÜZİKLİ RESTORANLARA UYARI

Avcılar sahilinde bulunan içkili ve müzikli restoran, bar gibi yerleri de denetleyen görevliler, buralar için son dönemde artan yüksek ses ile müzik konusunduki şikayetleri hatırlatarak hoparlörlere sadece salondakilerin duyabileceği düzeyde ses verilmesini istedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AvcılarKafeBarDenetimKoronavirüsPandemi
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