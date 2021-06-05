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Avcılar'da marketten elektronik eşya çalan hırsız kamerada

AVCILAR'da marketten elektronik eşya çalan şüpheli yakalandı. Şüphelinin hırsızlık anları kameralara yansıdı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
05 Haziran 2021 Cumartesi 09:44
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Avcılar'da marketten elektronik eşya çalan hırsız kamerada

Avcılar, Gümüşpala Mahallesi'ndeki marketten iki ayrı hırsızlık olayı meydana geldi. Kamera kayıtlarını izleyen çalışanlar elektrikli cihazları montunun içine gizledikten sonra ayrılan şüpheliyi belirledi. Çalışanlar, şüphelinin 3'üncü kez markete geldiğini görünce polise haber verdi. Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekibi kısa süre sonra markete geldi. İncelenen güvenlik kamerası görüntülerinde şüphelinin çevresindekiler uzaklaşınca elektrikli cihazlardan birisini montunun içine attığı görüldü. Polis, görevlilerin şüphelendiği kişinin markette gezinen kişi olduğu tespit etti. Türkmenistan uyruklu Kulbaev G.  gözaltına alındı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AvcılarMarketHırsızHırsızlık
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