Avcılar'da ''Seda Kurt'un katili yakalansın'' eylemi

Ambarlı Mahallesi'nde bir binanın giriş katında 4 Kasım 2019 tarihinde meydana gelen olayda Ercan Akkaş, dini nikahlı eşi 2 çocuk annesi Seda Kurt’u iddiaya göre, defalarca bıçaklayarak öldürdükten sonra kaçtı. Daha önce güvenlik görevlisi olarak çalıştığı sığınma evinde bir kadının eşi tarafından bıçaklanmasını önlemek isterken bacağından yaralanan Seda Kurt’un annesi Bedia Akar, ikinci damadından olan 3 yaşındaki kız torunu H.S.K ile resmi nikahlı damadından olan 20 yaşındaki Özgür’e bakmaya başladı. Henüz yakalanamayan Ercan Akkaş, Bakırköy 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde gıyabında ömür boyu hapis istemiyle geçen ay yargılanmaya başlandı.



1'İNCİ YILDA "YAKALANSIN" EYLEMİ



Avcılar Kadın Platformu'nun çağrısı üzerine bir grup kadın, dün akşam saatlerinde Marmara Caddesi'ndeki Deprem Anıtı önünde bir araya gelerek Seda Kurt'un katilinin henüz yakalanamadığını söylediler. Kızı öldürülen Bedia Akar da kadınların arasında yer aldı, kızının katilinin bulunmasını istedi. Sloganların atıldığı "Seda Kurt'un katili tutuklansın" yazılı pankartın taşındığı eylemde Bedia Akar, "Cinayetten 1 yıl geçti, kızımın katili henüz yakalanamadı. Yakalanarak en ağır cezanın verilmesini istiyorum" dedi.