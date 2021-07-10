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Bakan Ziya Selçuk, 'İstanbul'un tarihine yolculuk' etkinliğinde öğrencilerle bir araya geldi

"Telafide Ben de Varım" etkinlikleri kapsamında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, vapurla "İstanbul'un tarihine yolculuk" adlı programda lise ve ortaokul öğrencileriyle bir araya geldi. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
10 Temmuz 2021 Cumartesi 10:26
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Bakan Ziya Selçuk, 'İstanbul'un tarihine yolculuk' etkinliğinde öğrencilerle bir araya geldi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Telafide Ben de Varım" etkinlikleri kapsamında düzenlenen vapurla 'İstanbul'un tarihine yolculuk' adlı gezi progamında  katıldı. Bakan Selçuk etkinlikte lise ve ortaokul öğrencileriyle bir araya geldi. 140 öğrencinin katıldığı etkinlikte öğrencilere, İstanbul'un sarayları, camileri, korulukları, yalıları, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Boğaz Köprüsü anlatıldı. Bakan Selçuk, etkinlikte öğrencilerle tek ilgilendi ve fotoğraf çektirdi. 

“ÖĞRENCİLERİMİZE İSTANBUL'UN TARİHİNİ TANITMAK İÇİN YOLCULUK YAPIYORUZ"

Etkinlik sonrası konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Bugün 'Telafide Ben de Varım' çalışması çerçevesinde 140 öğrencimizle bir araya geldik. Şu an lise ve ortaokul öğrencilerimiz burada. Şu an öğrencilerimize İstanbul'un tarihini tanıtmak için yolculuk yapıyoruz. Öğrencilerimiz ile İstanbul'u dinlemek gerçekten harika bir his. Bugün gerçekleştirdiğimiz 'Telafide Ben de Varım' etkinliğimizde 25 öğretmenimizde bizimle birlikte. Şu bulunduğumuz bu ortam aynı zamanda bir sınıf. Üsküdar Belediyemizin katkılarıyla bugün tarih dersini öğrencilerle beraber işliyoruz" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
MEBBakanZiya SelçuköğrenciEtkinlik
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