Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 30
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul Magazin
BİST
1128
ALTIN
457.505
DOLAR
7.6472
STERLİN
9.8003
EURO
8.8965
MEB’den staj açıklaması
Son Dakika
MEB’den staj açıklaması
Ravil Tagir Başakşehir'e
Son Dakika
Ravil Tagir Başakşehir'e
Galatasaray derbi hazırlıklarına başladı
Son Dakika
Galatasaray derbi hazırlıklarına başladı
Mbwana Samatta resmen Fenerbahçe'de
Mbwana Samatta resmen Fenerbahçe'de

Bakırköy'de feci kaza

Bakırköy'de otomobiliyle önce refüje çıkan daha sonra da reklam panosu direğine çarpan sürücü otomobil içinde sıkıştı. AFAD ve itfaiye ekiplerinin dışarı çıkardığı sürücü hayatını kaybetti.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
25 Eylül 2020 Cuma 16:13
0 Okunma
Bakırköy'de feci kaza

Kaza saat 13.00 sıralarında Bakırköy Atatürk Havalimanı Caddesi Atatürk Havalimanı istikametinde meydana geldi. Tamer Ünver henüz bilinmeyen bir nedenle 34 TA 8881 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Dünya Ticaret Merkezi önünde refüje çıkan sürücü önce aydınlatma direğine çarparak direği yerinden söktü daha sonra da refüjde bulunan reklam panosunun direğine çarparak durdu. Şiddetli çarpma nedeniyle yerinden sökülen aydınlatma direği de yolun diğer istikametine kadar fırladı. 

Kaza sonrası otomobil içinde sıkışan sürücü için olay yerine AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. AFAD ve itfaiye ekipleri otomobil içinde sıkışan sürücüyü çıkarmak için önce otomobili reklam panosundan ayırdı. Daha sonra otomobilin bazı bölgelerini kesilerek sürücüye ulaşılmasının ardından sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Yapılan ilk müdahalenin ardından Tamer Ünver'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine gelen cenaze aracıyla Ünver'in cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Kaza sonrası hurdaya dönen otomobil de çekici ile bulunduğu yerden kaldırıldı. Kaza nedeniyle Atatürk Havalimanı Caddesi'nde bir süre trafik yoğunluğu yaşandı. Polis ekipleri kazanın neden meydana geldiği ile ilgili çalışma başlattı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BakırköyTrafik Kazası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Jeofizik uzmanı Dr. Oğuz Gündoğdu: Marmara Denizi’ndeki fay aktif
Jeofizik uzmanı Dr. Oğuz Gündoğdu: Marmara Denizi’ndeki fay aktif
İstanbul merkezli 26 ilde FETÖ operasyonu
İstanbul merkezli 26 ilde FETÖ operasyonu
Salgın sonrası sosyalleşme aktiviteleri değişti
Salgın sonrası sosyalleşme aktiviteleri değişti
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans