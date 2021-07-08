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Başakşehir'de Sanayiciler Sitesi'nde patlama: 2 yaralı 

Başakşehir Demirciler Sanayi Sitesi'nde boya imalathanesinde meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı. Patlamanın boya makinesinden kaynaklı olduğu öğrenildi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
08 Temmuz 2021 Perşembe 10:50
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Başakşehir'de Sanayiciler Sitesi'nde patlama: 2 yaralı 

Olay sabah saatlerinde Demirciler Sanayi Mahallesi C5 Blok'ta bulunan bir boya imalathanesinde meydana geldi. İddiaya göre, 

iş yeri sahibi Şemsettin Vural, boya makinesinde kalan boyayı temizlemeye çalıştığı sırada ufak çaplı bir patlama meydana geldi. Şemsettin Vural hafif şekilde yaralanırken, yüzünde yanıklar oluşan oğlu hastaneye kaldırıldı. 

Olayı anlatan iş yeri sahibi Şemsettin Vural, "Boya kalıntısı makinenin dibinde kalmış, demirle taşlarken onun çapağı alev aldı, üzerine su dökünce oldu. Durumu nedir bilmiyorum ama yüzünde yanıklar var. Ben de yanındaydım, bir metre mesafede benim de bacağıma alev geldi" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BaşakşehirSanayiSiteFabrikaIşyeriPatlama
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