Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 7
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1552
ALTIN
441.774
DOLAR
7.3700
STERLİN
10.1154
EURO
8.9689
Malkara Otogarı'ndaki 11 adet işyeri kiralanıyor
Malkara Otogarı'ndaki 11 adet...
Bakanlıktan satılık kum ocağı
Bakanlıktan satılık kum ocağı
TÜBİTAK 90 personel alacak
TÜBİTAK 90 personel alacak
Konut alanı ve zeytinlik nitelikli 9 arsa satışa çıkarıldı
Konut alanı ve zeytinlik...

Bayrampaşa'da Suriyeli iki grup arasında bıçaklı kavga: 2'si ağır 7 yaralı

BAYRAMPAŞA'da Suriyeli iki grup arasında bıçaklı kavga çıktı.  Kavgada her iki taraftan 2'si ağır 7 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay sonrası kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
22 Ocak 2021 Cuma 09:39
0 Okunma
Bayrampaşa'da Suriyeli iki grup arasında bıçaklı kavga: 2'si ağır 7 yaralı

Olay, Vatan Mahallesi'nde saat 00.10 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, Uygur Caddesi'nde karşı karşıya gelen Suriyeli iki grup arasında tartışma çıktı. Bir süre tartışan iki grup daha sonra birbirlerine bıçakla saldırdı. Bıçaklı kavgada, 7 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Kavgaya karıştığı öğrenilen bazı şüpheliler ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine durumu polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İLK MÜDAHALEYİ POLİS YAPTI

Olayın yaşandığı adrese ilk gelen Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli bir polis memuru kanlar içinde yerde yatan yaralıya ekip aracından aldığı ilk yardım çantasıyla müdahale etti. İlk müdahaleyi yapan polis memuru, yaralıyı sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri de diğer yaralılara müdahalede bulundu. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneye kaldırılan 7 kişiden 2'sinin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Öte yandan, polis ekipleri de olay yerinde ve Suriyelilerin oturduğu öğrenilen binada incelemelerde bulundu. Çevredeki vatandaşlardan olayla ilgili bilgi alan ekipler, çevredeki işyerlerinin güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Polisin başlattığı soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BayrampaşaSuriyeliKavgaYaralama
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kendisinden haber alınamayan yaşlı kadın evinde baygın olarak bulundu
Kendisinden haber alınamayan yaşlı kadın evinde baygın olarak bulundu
“AVM kiracısı markalar birlik olmalı”
“AVM kiracısı markalar birlik olmalı”
İstanbul'da Yeditepe Huzur denetimi
İstanbul'da Yeditepe Huzur denetimi
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans