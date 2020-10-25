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Büyükçekmece'de bir villada İran uyruklu erkek öldürüldü

BÜYÜKÇEKMECE'de bir villada İran uyruklu erkek silahla vurularak öldürüldü. Polis cinayet şüphelisi iki kişiyi aynı sokaktaki metruk bir evde yakaladı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
25 Ekim 2020 Pazar 07:44
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Büyükçekmece'de bir villada İran uyruklu erkek öldürüldü

Olay, akşam saatlerinde Türkoba Mahallesi Fesleğen 2 Sokak'ta meydana geldi. Buradaki bir villada yaşayan İran uyruklu Ali Reza İranfar'in evine gelen bir kişi içeride başkalarının olduğunu fark etti. Durumdan şüphelenen kişi, polise ihbar verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Villaya giren ekipler, 59 yaşındaki Ali Reza İranfar'ı silahla vurulmuş şekilde yerde yatarken buldu. İranfar'ın vücudunda darp izleri olduğu da belirlendi. Ekiplerin talebi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, İranfar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

GÜVENLİK KAMERASI İNCELENDİ ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Villanın çevresinde güvenlik kameralarını izleyen ekipler, Ali Reza İranfar'ın evinden çıkan iki kişinin aynı sokakta bulunan metruk bir eve girdiğini tespit etti. Yapılan incelemelerde şüphelilerin kıyafetlerini değiştirdikleri ekipler tarafından belirlendi. Şüphelilerin girdiği eve baskın yapan ekipler biri kadın iki kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BüyükçekmeceCinayetTürkoba
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