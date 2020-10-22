Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 21
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul Magazin
BİST
1212
ALTIN
481.849
DOLAR
7.7936
STERLİN
10.2744
EURO
9.2369
YDS sonuçları açıklandı
Son Dakika
YDS sonuçları açıklandı
Katar'dan Türk ürünlerine destek
Son Dakika
Katar'dan Türk ürünlerine destek
KPSS Lisans sonuçları açıklandı
Son Dakika
KPSS Lisans sonuçları açıklandı
Adana Kapalı Cezaevi'nde yangın
Son Dakika
Adana Kapalı Cezaevi'nde yangın

Büyükçekmece'de eğitim uçağı düştü

Büyükçekmece'de Hezarfen Ahmet Çelebi Havaalanı'ndan saat 10.56'da havalanan özel bir havayolu şirketine ait eğitim uçağı, motor arızası nedeniyle inişe geçtiği sırada düştü. Uçağın pilotaj lisans öğrencisi (B.N), yaralı olarak kurtarıldı. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
22 Ekim 2020 Perşembe 12:02
0 Okunma
Büyükçekmece'de eğitim uçağı düştü

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nden kazayla ilgili yapılan açıklamada, "İstanbul Hezarfen Ahmet Çelebi Havaalanından bugün saat 10.56'da havalanan özel bir havayolu şirketine ait eğitim uçağı, alınan ilk bilgilere göre motor arızası nedeniyle inişe geçtiği sırada saat 11.05'te havalimanı yakınlarında düşmüştür.  Olay yerine hemen güvenlik, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edilerek, uçağın pilotaj lisans öğrencisi (B.N), yaralı olarak kurtarılmıştır.  Olay yerine tekerlekli araçlarla ulaşımın mümkün olmaması nedeniyle ambulans helikopter sevk edilmiştir.  Konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştır. " denildi

DHA

Anahtar Kelimeler:
BüyükçekmeceEğitimUçakKaza
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bilim Kurulu Üyesi Turan: İstanbul'da artışın nedeni tatil dönüşleri
Bilim Kurulu Üyesi Turan: İstanbul'da artışın nedeni tatil dönüşleri
KISKIVRAK YAKALANDILAR!
KISKIVRAK YAKALANDILAR!
Kadıköy'de seyir halindeki taksi alev topuna döndü
Kadıköy'de seyir halindeki taksi alev topuna döndü
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans