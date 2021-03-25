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Çamlıca Tepesi'nde kartpostallık manzara

İstanbul'da devam eden kar yağışı Anadolu Yakası'nda yüksek kesimlerinde de etkili oldu.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
25 Mart 2021 Perşembe 09:05
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Çamlıca Tepesi'nde kartpostallık manzara

Çamlıca Tepesi'nde kartpostallık manzaralar ortay açıktı. Kar yağışının etkisiyle Çamlıca Tepesi beyaza büründü. Ağaçların da beyaza bürünmesiyle doğa manzarası kameralara yansıdı. İnsanlar kadar hayvanlar da yağan karın tadını çıkardı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Çamlıca TepesiKarKışManzara
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