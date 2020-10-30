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Çevre koruma harcamaları geçtiğimiz yıl 38,4 milyar TL oldu

Çevre koruma harcamaları geçen yıl 38,4 milyar TL olurken, 2018 yılına oranla yüzde 1,2 arttığı saptandı. Çevre koruma harcamaları da en çok atık yönetimi hizmetlerinden oluşurken, yüzde 46,3 ile ilk sırada yer aldığı gözlendi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
30 Ekim 2020 Cuma 11:56
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Çevre koruma harcamaları geçtiğimiz yıl 38,4 milyar TL oldu

İSTANBUL - Medya takip kurumu Ajans Press, çevre koruma ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press’in gerçekleştirdiği medya incelemesine göre, geçen yıl çevre koruma ile alakalı 14 bin 25 haber çıkışı olduğu görüldü; atık yönetimi ile alakalı çıkan haber adedi 3 bin 898 olarak saptanırken, atık su ile çıkan haber adedi de 8 bin 786 ile gündemde yer aldı. Atık sudan elektrik üretimi ise en çok konuşulan başlıklar arasında yer aldı.
 

Ajans Press’in, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden elde ettiği bilgilere göre, 2019 Çevre Koruma İstatistikleri belli oldu. Çevre koruma harcamaları geçen yıl 38,4 milyar TL olurken, 2018 yılına oranla yüzde 1,2 arttığı saptandı. Bu harcamaların da yüzde 57,8’i mali ve mali olmayan şirketler tarafından yapılırken, yüzde 34,2’si genel devlet ve hane halkına hizmet eden kar amacı olmayan kuruluşlar, yüzde 8’i ise hane halkları tarafından yapıldı. Çevre koruma harcamalarının da yüzde 46,3’ü atık yönetimi hizmetlerinden oluşurken 1,4 milyar TL harcandığı gözlendi. Atık su için yapılan harcama ise 3,3 milyar TL ile zirvede yer aldı. Diğer çevre koruma hizmetleri için yapılan harcama ise 1,7 milyar olarak kaydedildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Çevre Koruma HarcamalarıHarcamalarAjans Press
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