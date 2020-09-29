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D-100 Karayolunda feci kaza: 1'i ağır, 2 yaralı

Maltepe D-100 Karayolu'nda karşı şeride geçen otomobil ortalığı savaş alanına çevirdi. İki otomobilin karıştığı kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
29 Eylül 2020 Salı 09:35
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D-100 Karayolunda feci kaza: 1'i ağır, 2 yaralı

Kaza  saat 05.40 sıralarında Maltepe D-100 Karayolu'nda meydana geldi. Hollanda plakalı 46-SZ-RP araç sürücüsü Ömer D.(26) Ankara istikametine seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bariyerleri parçalayan otomobil  karşı yöne geçerek Arif Y. kontrolündeki 34 KB 7529 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada Hollanda plakalı aracın içerisinde sıkışan  sürücü polis ve vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Ömer D.'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken Arif Y. kazayı sıyrıklarla atlattı. Polis ekipleri  başka bir kazanın yaşanması için güvenlik önlemi aldı.

Kaza nedeniyle iki yönde de trafik yaklaşık bir saat boyunca iki şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
D100KarayoluTrafik KazasıMaltepe
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