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'Daltonlar' adliyeye sevk edildi 

'DALTONLAR' olarak bilinen uyuşturucu şebekesine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 45 kişi adliyeye sevkedildi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
19 Şubat 2021 Cuma 09:28
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'Daltonlar' adliyeye sevk edildi 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz günlerde İstanbul'un Bahçelievler, Bağcılar, Güngören, Beylikdüzü, Ümraniye ilçeleri başta olmak üzere, Kastamonu, Muş, Tekirdağ, Kırklareli'de "Uyuşturucu madde ticareti" yaptığı değerlendirilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlemişti. Operasyon kapsamında "Daltonlar" diye bilinen örgüt üyeleri H.İ.K. ve E.Ö. ile örgüt lideri konumunda bulunan S.G.'nin de aralarında bulunduğu toplam 45 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan 45 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
DaltonlarUyuşturucuSatıcıNarkotik
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