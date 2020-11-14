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Elektrik trafosu yanan binada mahsur kalan 15 kişiyi itfaiye kurtardı

MALTEPE'de elektrik trafosunda çıkan yangın nedeniyle bir binayı duman kapladı. Binada mahsur kalan 15 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
14 Kasım 2020 Cumartesi 09:32
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Elektrik trafosu yanan binada mahsur kalan 15 kişiyi itfaiye kurtardı

Yangın, gece yarısı Altıntepe Mahallesi Üçkardeşler sokaktaki 3 katlı bir binada meydana geldi. Elektrik trafosundan kaynaklanan yangın nedeniyle tüm binayı duman kapladı. Zaman zaman patlamalarında olduğu yangın paniğe neden oldu.

İTFAİYE OLAY YERİNE ULAŞMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri sokakların darlığı ve araçların rastgele park edilmiş olması nedeniyle olay yerine ulaşmakta güçlük çekti. Bu sırada tüm binayı dumanlar kaplayınca içerisinde yaşlıların da bulunduğu 15 kişi evlerinde mahsur kaldı. Mahsur kalan kişiler, itfaiye ekiplerince merdiven yardımıyla kurtarıldı. Dumandan etkilenen bazı bina sakinlerine ise olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekipleri müdahale etti. Yanan trafo itfaiye ekiplerince söndürülerek soğutma çalışması yapıldı.

SOSYAL MESAFEYİ HİÇE SAYDILAR

İtfaiyenin çalışmalarını izlemek için toplanan kalabalığın ise koronavirüsü hiçe sayarak sosyal mesafeye uymadığı görüldü. Kalabalıktaki bazı kişiler cep telefonu ile görüntü çekmeye çalışırken, bazı kişilerin de maske dahi takmadığı gözlendi.

"PATLAMALAR OLDU"

Karşı binada oturan Hüseyin Altınkaya, olayla ilgili, "Binanın girişindeki elektrik trafosunda patlamalar oldu. Ondan dolayı katlarda duman oluştu ve itfaiye geldi. Görevli arkadaşlar içerde hasta, yaşlıları tahliye ettiler. Beş, altı defa gür bir şekilde patlamalar oldu. Herhangi bir şey olmadı, sadece kabloların yanmasından binanın boşluklarına duman doldu. Dumandan etkilenen yaşlı dedelerimiz, nenelerimiz var" şeklinde konuştu.

"İKİNCİ KEZ OLUYOR"

Yanan binada oturan Damla Bozkurt ise daha önce de benzer bir olayın yaşandığını belirterek, "İçerideydik, binanın trafosunda bir anda patlama meydana geldi. Çıkabilenler dışarı çıktı. Çıkamayanlar içeride kaldı. Yangın zaten bir anda oldu. Yarım saatte yirmi patlama oldu. Zaten bu ilk değil, ikinci kez oluyor ve kimse hiç bir şekilde bir şey yapmıyor. Yaptırdık diyorlar bitiyor. Elektrik tesisatı çok eski. Burada çok insan oturuyor, yaşlıları gördünüz" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MaltepeTrafoYangınBinaEvItfaiye
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