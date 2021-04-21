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Elektrik voltajı yüksek gelince  5 apartmandaki tüm elektronik cihazlar bozuldu

ARNAVUTKÖY'de elektrik voltajının aniden yükselmesi sonucu birbirine bitişik 5 apartmandaki tüm dairelerdeki prize bağlı elektronik cihazlar bozuldu. Buzdolabından televizyona, bilgisayardan çamaşır makinasına, aydınlatma lambalarından binaların girişindeki elektrik panolarına varıncaya kadar tüm cihazlarının bozulduğunu iddia eden vatandaşlar zararlarının karşılanmasını istiyor.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
21 Nisan 2021 Çarşamba 09:26
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Elektrik voltajı yüksek gelince  5 apartmandaki tüm elektronik cihazlar bozuldu

Olay, dün akşam iftar vaktinden kısa bir süre önce yaşandı. İddiaya göre; Arnavutköy, Anadolu Mahallesi, Gaziosmanpaşa Caddesi üzerindeki bitişik nizam binalardan bazılarında bir anda elektrik kesintisi yaşandı. Bazı dairelerde televizyonların, aydınlatma lambalarının ve oyun konsollarının patlayarak yandığı olay sonrası bina sakinleri kendilerini panikle dışarı attı.

Dışarıya çıktıklarında komşularının da aynı sorunu yaşadığını fark eden bina sakinleri, birbirine bitişik 5 apartmanda elektriklerin gittiğini ve prize bağlı tüm elektronik cihazların bozulduğunu fark etti. Durumu hemen elektrik dağıtım şirketi ile paylaşan vatandaşlar, yüksek voltajdan kaynaklanan kesinti sonrası evlerindeki çok sayıda cihazın bozulduğunu iddia etti.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen elektrik dağıtım şirketi çalışanları, bölgede çalışma başlattı. Vatandaşlar ise yaşadıkları mağduriyetin ve zararlarının karşılanmasını istediler.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ElektrikVoltajYüksekCihazElektronik CihazArnavutköy
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