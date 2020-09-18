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ESENLER'DE YANGIN

ESENLER'de sandalye imalatı yapılan bir iş yerinde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yaklaşık 2 saatte kontrol altına alındı. Mahalle sakinleri ise yangını söndürmek için gelen itfaiye erleri için seferber oldu. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında, iş yerinde hasar meydana geldi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
18 Eylül 2020 Cuma 10:50
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ESENLER'DE YANGIN

Yangın, Mimar Sinan Mahallesi'nde gece yarısı meydana geldi. Rumeli Caddesi'ndeki Mimar Sinan Camisi'nin altında bulunan sandalye imalatı yapılan iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İş yerinden dumanlar yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri iş yerinin kapısını kırıp, içeri girerek yangına müdahale etti. Bu sıralarda polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Mahalle sakinleri ise yangına müdahale eden itfaiye erleri için seferber oldu. Bazı mahalle sakinleri itfaiye erlerine ayran ikram ederken, bazı mahalle sakinleri de su getirdi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınan yangın, soğutma çalışmalarının ardından söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında iş yerinde hasar meydana geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ESENLERImalathaneIşyeriYangın
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