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Esenyurt'ta silahlı kavga: 4 yaralı

Esenyurt'ta aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan tartışmada silahlar konuştu. 4 kişinin yaralandığı olayda saldırganlar olay yerine geldikleri otomobille kayıplara karıştı. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
14 Mart 2021 Pazar 10:40
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Esenyurt'ta silahlı kavga: 4 yaralı

Olay, saat 03.00 sıralarında Zafer Mahallesi 120. Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre aralarında daha önceden husumet bulunan iki grup otomobilleriyle sokakta buluştu. Kısa süre sonra iki grup arasında tartışmanın ardından olay yerinden silah sesleri duyuldu. Sokağa 34 KB 4797 plakalı otomobille gelen T.C. , M.Y. , M.G. , N.D. isimli kişiler yaralandı. 4 kişiyi yaralayan kişi yada kişiler olay yerine geldikleri beyaz renkli bir otomobille kaçtı. 

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Silah sesleri üzerine dışarı çıkan vatandaşlar, 4 kişinin yaralı olduğunu görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İlk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan 4 kişi, hastaneye kaldırıldı. 

POLİS, KAÇAN OTOMOBİLDEKİ SALDIRGANLARI YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI

Olay yerinde yapılan incelemelerde çok sayıda pompalı tüfeğe ait fişek bulunurken, polis ekipleri saldırının ardından geldikleri beyaz renkli otomobille olay yerinden kaçan saldırganların yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
EsenyurtSilahKavga
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