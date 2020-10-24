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Esenyurt'ta yine taksici kavgası

Esenyurt'ta yine taksiciler arasında müşteri alma kavgası çıktı. Bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada taksici Y.E.Ş bıçakla bacağından yaralanırken olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
24 Ekim 2020 Cumartesi 18:30
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Esenyurt'ta yine taksici kavgası

Olay saat 15.00 sıralarında Mehterçeşme Yeşilkent Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, bir taksici Bahçelievler'den aldığı müşterisini Esenyurt'ta getirdi. Burada bulunan taksiciler ile aralarında tartışma çıktı. Çıkan sözlü tartışma yerini sopalı ve bıçaklı kavgaya bıraktı. Kavgada Y.E.Ş adındaki taksici bacağından aldığı bıçak darbesiyle yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı taksiciye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.  Yaşanan olay sonrası polis ekipleri kavgaya karışan 6 kişiyi gözaltına aldı. Kavga anı ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
EsenyurtTaksiTaksiciKavga
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