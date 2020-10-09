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Eyüpsultan'da evine girmeye çalışan gence silahlı saldırı

EYÜPSULTAN'da bir kişi uğradığı silahlı saldırıda yaralandı. Saldırgan kaçarken yaralı hastaneye kaldırıldı. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
09 Ekim 2020 Cuma 10:10
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Eyüpsultan'da evine girmeye çalışan gence silahlı saldırı

Olay, dün saat 17.45 sıralarında Emniyettepe Mahallesi Eczane Sokak'ta bulunan binanın önünde meydana geldi. İddiaya göre, evine girmek üzere olan bir kişiye, yanına yaklaşan araçtan inen şüpheli tarafından ateş açıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan genç, yere düşerken saldırgan aracına binerek olay yerinden uzaklaştı. Silah seslerini duyan vatandaşların haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevredeki vatandaşlar ambulansın gelmesini beklemeden yaralıyı kendi imkânlarıyla hastaneye götürdü. Polis ekipleri olay yerini güvenlik şeridi içine aldı. Silahlı saldırganı yakalamak için çalışma başlatıldı.

"KOLUNDAN KAN AKIYORDU"

Olayı polise haber veren bir kişi, "Ben mermi sesine göre dışarı çıktım. Vurulan arkadaş karşı binanın önünde yerde yatıyordu. Ondan sonra polislere telefon ettim. Polisler geldi. Yan taraftaki binadan 2 tane uzun boylu kız çıkarak, çocuğun yanına koştu. Sonra çocuğu bir arkadaş alıp hastaneye götürdü. Kızlar da eve gelip üzerlerini değişip, çıkıp gittiler. Ben ateş edenleri görmedim.  Kolundan yaralıydı. Kolundan kan akıyordu. Başka bir şey görmedim. Ben 4 tane silah sesi duydum" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
EyüpsultanEvSilahSaldırgan
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