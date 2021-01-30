Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 7
orta şiddetli yağmur
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1473
ALTIN
434.655
DOLAR
7.3001
STERLİN
10.0247
EURO
8.8620
BDDK’dan Açıktan Personel alımı
BDDK’dan Açıktan Personel alımı
40 adet taşınmaz kiraya verilecek
40 adet taşınmaz kiraya...
MEB, 500 Engelli Öğretmen Alınacak
MEB, 500 Engelli Öğretmen...
Güneş enerjisi santralinin kurulum sonrası işletme hakkı 10 yıl süreyle kiraya verilecek
Güneş enerjisi santralinin kurulum...

Fırtına, atıkları Avcılar sahiline taşıdı

İstanbul'da etkili olan fırtınanın etkisi ile dalgalar Avcılar’daki Ambarlı sahiline çöpün yanı sıra tekstil sanayiinde kullanıldığı değerlendirilen yığınlar halinde iplik ve tekstil ürünlerini ağartmada kullanılan binlerce ponza taşını getirdi. Bunun üzerine çöpleri temizlemek için çalışma yapıldı. Torbalar dolusu atık kamyona taşındı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
30 Ocak 2021 Cumartesi 18:29
0 Okunma
Fırtına, atıkları Avcılar sahiline taşıdı

Ambarlı Mahallesi’nde oturan Necmi Dinç, “İnsanlarımız pisliklerini attıkça, deniz bunları geri veriyor. Bunlar fabrika atıkları. Onlar atıyor, deniz getiriyor. Bunlar kot taşı. Hep zararlı maddeler. Kotları bunlarla taşlıyorlar. Çok hafifler, deniz getiriyor, kıyıya atıyor. İplik dolu burası. Pislikler denize akıyor, deniz tekrar karaya taşıyor” dedi.



Sahildeki sanayi atıklarına ilişkin bir başka kişi, “Çevremizi temiz tutmamız gerek. Çevremizi temiz tutmalıyız. Bu atıklar nereden gelmiş yetkililer bulmalı" diye konuştu.

Ambarlı Sahili'ndeki kirliliğe tepki gösteren bunun çok kötü bir görüntü olduğunu ifade eden Adnan Keskin ise, "Yazın insanlar burada denize giriyordu. Bu atıkların sanayi kuruluştan geldiğini zannediyorum. Önlem alınmalı. Nereden geliyor onu bulmamız lazım. Deniz geri getiriyor. Nereden gelmiş bulunmalı denize yakın olan hangi fabrikadan atılmışsa tespit edilmeli" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
IstanbulFırtınaAvcılarDenizçöp
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul barajlarında doluluk oranı yüzde 38.86'ya çıktı
İstanbul barajlarında doluluk oranı yüzde 38.86'ya çıktı
Haliç'te can pazarı
Haliç'te can pazarı
Arnavutköy'de trafik kazası; 2 yaralı
Arnavutköy'de trafik kazası; 2 yaralı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans