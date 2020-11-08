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Formula 1 tanıtım filmi çekimleri için İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Valiliği, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde İstanbul'da düzenlenecek Formula 1 yarışlarının, yarından itibaren üç gün boyunca çekilecek tanıtım filmi çekimi için, bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
08 Kasım 2020 Pazar 18:40
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Formula 1 tanıtım filmi çekimleri için İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

Açıklamada, geçici süreyle trafiğe kapatılacak güzergahlar ile tarih ve saatleri şöyle:

1. GÜN 9 KASIM 2020 KAPANACAK YOLLAR

AVRASYA TÜNEL: 12.50 - 13.35 saatleri arasında

-Samatya Güney Avrasya Tünel ilk giriş noktası, Avrasya Tünel Anadolu istikametine

kapalı.

-Namık Kemal Güney Avrasya Yolu'na giriş

-Avrasya acil çıkış güney tersten araç verilmeyecek.

-Avrasya Tüneli Güney Yol Anadolu Yakası çıkışı (Tünele tersten girebilecek araçlara

karşı kapatılacaktır.)


KAPATILACAK YOLLARA ALTERNATİF YOLLAR

-Sahil Güney Sirkeci istikameti

-Sahil Güney Samatya varyanttan Sahil Kuzey Yedikule istikameti

-Yenikapı varyanttan Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi'ne Unkapanı istikameti


BEŞİKTAŞ/ARNAVUTKÖY SAAT 14.45 - 17.30 ARASI KAPATILACAK YOLLAR

-Muallim Naci Caddesi İle Kırbaç Sokak kesişimi geliş ve gidiş kapatılacak.

-Arnavutköy Kuruçeşme Caddesi

-Bebek Kuruçeşme Caddesi

-Bebek Arnavutköy Caddesi

-Cevdetpaşa Caddesi İnşirah Cadde kesişimi

ALTERNATİF YOLLAR DA;

-Dere Boyu Caddesi

-Portokal Yokuşu

-Ahmet Taner Kışlalı Caddesi

-Ahmet Adnan Saygun Caddesi

-Kuruçeşme Çağrı Sokak

-Yeşil Pınar Sokak

-Arnavutköy Dere Sokak

-Bebek Hamam Sokak

2. GÜN 10 KASIM 2020

KENNEDY CADDESİ SAAT 08.30 - 11.45 ARASI KAPANACAK YOLLAR

-Avrasya Tünel Son Çıkış Çatladıkapı'ya gelmeden u dönüşü kapatılacak. Sahil,

Sirkeci istikametine kapalı olacak.

-Aksakal sokaktan Çatladıkapı istikameti kapalı olacak.

-Gülhane içerisinden Sahil Kennedy Caddesi istikameti kapalı.

-Sirkeci Meydan'dan Sahil Kennedy Caddesi Sarayburnu istikameti kapalı.


ALTERNATİF YOLLAR

-Sahil Güney Kennedy Caddesi Çatladıkapı U dönüşlerinden Sahil kuzeye akım geri

çevrilecek.

-Aksakal sokaktan akım Küçük Ayasofya Caddesi'ne yönlendirilecek.

-Gülhane içinden ve askeri gazinodan çıkan araçlar Gülhane içine yönlendirilecek

-Sirkeci Meydan'dan akım Ankara Caddesi'ne ve Hamidiye Kavşak'tan dönüş alıp

Galata Köprüsü ve Ragıp Gümüşpala Unkapanı istikametine yönlendirilecek


GALATA KÖPRÜSÜ SAAT 08.30 - 11.45 ARASI KAPANACAK YOLLAR

-Sarayburnu'ndan Sahil güney Sirkeci istikameti kapalı.

-Arabalı vapur giriş ve çıkışları

-Galata Köprüsü - Karaköy istikameti

-Ankara Caddesi'nden Sirkeci'ye katılım, Sahil kuzey ve güney kapalı.

-Cemil Birsel U dönüşü trafik Galata Köprüsü ve Sirkeci istikametine verilmeyecek

-Galata Köprüsü ve Eminönü otobüs duraklarından Ragıp Gümüşpala Caddesi'nden

gelen araçlar Cemil Birsel U dönüş(İstanbul Ticaret Üniversitesi Önü Kavşak )

noktasından kapatılacak. Galata Köprüsü istikameti ve Sirkeci istikametine trafik

verilmeyecek

-Kemeraltı Caddesi üzerinden Galata Köprüsü'ne akım verilmeyecek. (Tersane ve

Necatibey Caddesi'ne yönlendirilecektir.)


ALTERNATİF YOLLAR

-Ankara Caddesi Ve Hamidiye Caddesi kesişiminde trafik geri çevrilerek Çağaloğlu

Valilik istikametine geri yönlendirilecek.

-Cemil Birsel Caddesi'nden gelen akım Ragıp Gümüşpala Caddesi, Unkapanı, Atatürk

Köprüsü, Atatürk Bulvarı, Balat Sahil Yolu'na yönlendirilecek.

-Ragıp Gümüşpala Caddesi - Unkapanı istikametinden gelen araçlar Cemil Birsel

(İstanbul Ticaret Üniversitesi önü kavşak) U dönüşlerinden tekrar Ragıp Gümüşpala

Unkapanı istikametine yönlendirilecek.


3. GÜN 11 KASIM 2020

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ SAAT 13.45 - 16.00 ARASI KAPATILACAK VE ALTERNATİF YOLLAR

-Güney Zincirlikuyu ayrımı (Güney O-1 Karayolundan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne

gelen akım tamamen kesilerek Büyükdere - Balmumcu/Levent-Sarıyer ayrımına

yönlendirilecektir.)

-Kuzey Uzunçayır rampa kapama noktası (Akım Sabiha Gökçen ayrımlarından

Çamlıca bağlantı yoluna verilecektir.)

-Kuzey Çamlıca gişelerden geliş, Mimar Sinan Camii karşısı kapama noktası (Akım

Ataşehir yan yola verilecektir.)

-Kuzey Ataşehir yan yol Çamlıca gişelerden geliş istikameti kapama noktası (Yan yola

verilen akım Ataşehir, Barbaros, Yeni Sahra ayrımına yönlendirilecektir.)

-Kuzey TEM katılım kapama noktası (O-4 kuzey yoldan gelen akım 15 Temmuz

Şehitler Köprüsü'ne verilmeyerek Ünalan ayrımlarına yönlendirilecek.)


ÜSKÜDAR SAAT 13.45 - 16.00 ARASI KAPATILACAK YOLLAR

-Kısıklı Caddesi, Altunizade Köprüsü üzerinden D 100 kuzey yola katılım

-Mahir İz Caddesi, Altunizade Köprüsü üzeri D 100 kuzey yola katılım

-Beylerbeyi Abdullahağa Cadddesi'nden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü kuzeye katılım

-Batı Ataşehir Kızıl Begonya sokaktan Kuzey Çevreyolu Rıdvan Dedeoğlu Viyadüğü

istikametine katılım

-Tophanelioğlu Caddesi D-100 kuzeye katılım, tünel girişi


ALTERNATİF YOLLAR

-Fatih Sultan Mehmet Köprüsü

-Yavuz Sultan Selim Köprüsü

-Avrasya Tüneli

-Nuhkuyusu Caddesi

DHA

Anahtar Kelimeler:
Formula 1IstanbulTrafik
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