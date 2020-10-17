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FSM'de intihar girişimi

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne gelerek korkuluklara çıkıp intihar girişiminde bulunan 50 yaşlarında kişi 3 saatlik çalışmanın ardından ikna edilerek indirildi. Olay nedeniyle trafik çift taraflı aksadı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
17 Ekim 2020 Cumartesi 10:35
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FSM'de intihar girişimi

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, sabah saatlerinde korkuluklara çıkan kişi intihar etmek istedi. Korkuluklardaki adamı gören köprüdeki sürücüler durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine Köprü Koruma Şube Müdürlüğüne bağlı Müzakere Timi olay yerine sevk edildi. Sabah saat 07.00'de korkuluklara çıkan 50 yaşlarındaki erkek yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından saat 10.00 sıralarında ikna edildi. Müzakere Timi tarafından ikna edilerek korkuluklardan indirilen kişi ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. FSM Köprüsü'ndeki intihar girişimi nedeniyle Anadolu ve Avrupa istikametlerinde çift taraflı olarak trafiğin aksadığı görüldü. İntihar girişiminin sona ermesiyle trafik akışı normale döndü.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Fatih Sultan Mehmet KöprüsüIntiharTrafik
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