Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 16
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1567
ALTIN
410.148
DOLAR
7.3676
STERLİN
10.2872
EURO
8.8003
SGK'dan ait İstanbul ve Kocaeli'nde konut ve mesken satışı
SGK'dan ait İstanbul ve...
Nişantaşı Üniversitesi 54 öğretim üyesi alacak
Nişantaşı Üniversitesi 54 öğretim...
Şişli Belediyesi 50 Zabıta Memuru alıyor
Şişli Belediyesi 50 Zabıta...
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi 88 öğretim üyesi alacak
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi 88...

Gönül Elleri Çarşısı şehit ailelerine Türk Bayrağı hediye etti

Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı Şehit ve Gazi Aileleri Komisyonu, yılın her günü özenle ilgilendikleri şehit ailelerine, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla üzerlerinde şehitlerin isimlerinin yazıldığı Türk Bayrağı hediye etti.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
18 Mart 2021 Perşembe 15:11
0 Okunma
Gönül Elleri Çarşısı şehit ailelerine Türk Bayrağı hediye etti

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106'ncı yılı tüm yurtta olduğu gibi Tuzla’da da çeşitli etkinlikler ile kutlandı. Tuzla’da 4 bin 300 kadın kent gönüllüsü ile sokak sokak gezerek tüm vatandaşlara dokunan Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı’nın 12 komisyonundan birisi olan Şehit ve Gazi Aileleri Komisyonu yılın her günü özel olarak ilgilendikleri şehit ailelerini ziyaret etti. Ziyaret sırasında şehit ailelerine, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla, üzerinde şehitlerin isimleri yazılı Türk Bayrağı hediye edildi. Bayrak dağıtımı Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında yapıldı. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,” Tuzla’da, bayrak ve vatan uğruna şehit düşen kahramanların aileleri ile yılın her günü özenle ilgileniyoruz. Onlar bize şehitlerimizin emanetidir” dedi.

“ÇANAKKALE ZAFERİMİZİ BİRLİKTE KUTLUYORUZ”

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,” Çanakkale Zaferimizin 106’ıncı yılını birlikte kutluyoruz. Çanakkale’de kazanılan zaferin ve o zaferi kazanırken sahip olduğumuz ruhu gelecek nesillere yine aktarmaya devam edeceğiz. Tuzla’da, bayrak ve vatan uğruna şehit düşen kahramanların aileleri ile yılın her günü özenle ilgileniyoruz. Onlar bize şehitlerimizin emanetidir. Gönül Elleri Çarşımızın ailelerimiz ile ilgilenen Şehit ve Gazi Aileleri Komisyonu var. Burada yapılan çalışmalar ile ailelerimizin tüm ihtiyaçlarına koşuyoruz. Bugün de 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü. Bu vesile ile ailelerimize Türk Bayrağı hediye ettik” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
18 Mart Çanakkale ZaferiTuzla BelediyesiGönül Elleri Çarşısı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Beşiktaş Belediyesi’nden 18 Mart’a özel çalışma
Beşiktaş Belediyesi’nden 18 Mart’a özel çalışma
Bağcılar’da hem zafer kutlandı hem şehitler anıldı
Bağcılar’da hem zafer kutlandı hem şehitler anıldı
Duayen gazeteci Seçkin Türesay hayatını kaybetti
Duayen gazeteci Seçkin Türesay hayatını kaybetti
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans