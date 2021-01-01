Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 13
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1477
ALTIN
454.059
DOLAR
7.4188
STERLİN
10.1709
EURO
9.0727
Araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alınacak
Araştırma görevlisi ve öğretim...
160 personel alımı yapılacak
160 personel alımı yapılacak
90 adet proje personeli alınacak
90 adet proje personeli...
Müşavirlik hizmetleri alacak
Müşavirlik hizmetleri alacak

Hasta taşıyan ambulans devrildi, 1 hasta ve 1 sağlık çalışanı yaralı

Beylikdüzü'nde gece saatlerinde içinde hastası bulunan seyir halindeki ambulans, sürücüsünün kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kaza sonrası ambulansta bulunan hasta ile bir sağlık çalışanı yaralandı. Kazayı haber alan sağlık çalışanları meslektaşlarına yardıma koşarken, devrilen ambulans ise olay yerine gelen vinç yardımıyla kaldırıldı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
01 Ocak 2021 Cuma 09:30
0 Okunma
Hasta taşıyan ambulans devrildi, 1 hasta ve 1 sağlık çalışanı yaralı

Kaza Beylikdüzü, D-100 Karayolu yan yol TEM Otoyolu ayrımında gece saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilen 34 BEP 917 plakalı 112 ambulansı, TEM Otoyolu ayrımına geldiği esnada henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kaza sonrası ambulansta bulunan hasta ile bir sağlık çalışanı yaralandı. Yoldan geçen sürücüler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ambulansta bir süre inceleme yaparken, sağlık ekipleri de meslektaşlarına ilk müdahaleyi yaparak en yakın hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan sağlık çalışanları ile ambulansta bulunan hastanın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası polis ekipleri ikinci bir kaza yaşanmaması için önlem alırken, olay yerine çağırılan vinç de devrilen ambulansı kaldırmak için çalışma başlattı. Belediye ekiplerinin çalışmasıyla devrilen ambulans bulunduğu yerden kaldırılarak çekici ile otoparka çekildi. 

Polis ekiplerinin kaza ile ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
BeylikdüzüAmbulansTrafik Kazası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İntihar etmek isteyen vatandaş bir saatte ikna edildi 
İntihar etmek isteyen vatandaş bir saatte ikna edildi 
Denizde parti yapılan tekneye polis baskını
Denizde parti yapılan tekneye polis baskını
Yerlikaya: “34 bin 247 arkadaşımız, görevinin başında olacak"
Yerlikaya: “34 bin 247 arkadaşımız, görevinin başında olacak"
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans