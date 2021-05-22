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HINCINI ARAÇTAN ÇIKARDI

ESENYURT'ta, çiçek satıcıları arasında çıkan kavgada 2 kadın bıçaklanarak yaralandı. Arkadaşlarının yaralandığını gören bir kadın ise elindeki sopayla bir aracın camını kırdı. Yaşananlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
22 Mayıs 2021 Cumartesi 09:57
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HINCINI ARAÇTAN ÇIKARDI

Olay, akşam saatlerinde Esenyurt Saadetdere D-100 Karayolu yan yol üzerinde yaşandı. Çiçek satan kadınlar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek 2 grup arasında kavgaya dönüştü. Kavgada 2 kadın bıçaklanarak yaralandı. İhbar üzerine, olay yerine gelen polis ekipleri, kavgaya karışan tarafları gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Yaralılar ise sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, kavga sırasında arkadaşlarının bıçaklandığını gören bir kadın da eline aldığı sopayla bir hafif ticari aracın arka camını kırdı. O anlar çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
EsenyurtKavgaYaralama
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