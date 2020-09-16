Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 29
açık
Gazete Sayfaları Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul Magazin
BİST
1111
ALTIN
472.088
DOLAR
7.4759
STERLİN
9.6639
EURO
8.8604
İngiliz araştırma gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti
Son Dakika
İngiliz araştırma gemisi İstanbul Boğazı'ndan...
Ankara'da orman yangını 
Son Dakika
Ankara'da orman yangını 
Red Bull Sky Tour, Marmaris’te nefes kesecek
Red Bull Sky Tour, Marmaris’te...
Bilim insanları Venüs’te yaşam belirtisi keşfetti
Bilim insanları Venüs’te yaşam belirtisi...

İngiliz araştırma gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

İNGİLİZ Kraliyet Donanmasına ait 'HMS Enterprise' adlı araştırma gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açıldı. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
16 Eylül 2020 Çarşamba 10:17
0 Okunma
İngiliz araştırma gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

'HMS Enterprise' adlı araştırma gemisi saat 07.00 sıralarında Marmara Denizi'nden İstanbul Boğazı'na girdi. Geminin boğaz geçişine Sahil Güvenlik botları eşlik etti. 'HMS Enterprise'ın geçtiğimiz hafta Akdeniz'de Güney Kıbrıs Rum Kesimi ve Birleşik Krallık tarafından ortaklaşa düzenlenen arama kurtarma tatbikatına katıldığı belirtildi. Tatbikatin tamamlanmasının ardından Limasol Limanı'ndan ayrılan geminin bir sonraki hedefi ise Karadeniz oldu. Beyrut'taki patlamanın ardından HMS Enterprise gemisinin, Birleşik Krallık tarafından Lübnan'a da yardım amacıyla gönderildiği öğrenildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
IngilizGemiİstanbul BoğazıHMS Enterprise
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ataşehir'de "makas" kazası: 1'i ağır, 6 yaralı
Ataşehir'de "makas" kazası: 1'i ağır, 6 yaralı
Boğazda sürüklenen yük gemisi son anda durabildi
Boğazda sürüklenen yük gemisi son anda durabildi
Tevfik Göksu: İstanbul'da belediyecilik anlamında yönetim kuraklığı yaşanmaktadır
Tevfik Göksu: İstanbul'da belediyecilik anlamında yönetim kuraklığı yaşanmaktadır
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans