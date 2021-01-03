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İnternet kabloları yine çalınan mahalleli isyan etti

Sultangazi'de bir mahallenin yaklaşık 2 ay önce internet erişimi sağlayan kabloları çalınmıştı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
03 Ocak 2021 Pazar 17:16
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İnternet kabloları yine çalınan mahalleli isyan etti

Aynı mahallenin 5 sokağındaki kablolar yine çalındı. Hırsızlıklar üzerine çocuklarının uzaktan eğitim alamadığını söyleyen sokak sakinleri kamera konulması başta olmak üzere tüm tedbirlerin alınması, şüphelilerin bir an önce yakalanmasını istediler.

"ŞU ANDA MAHALLEMİZİN HİÇBİR YERİNDE İNTERNET ERİŞİMİ YOK"

Sultangazi'de Merkez Habipler Mahallesi'nde geçen pazar günü yaklaşık 5 sokakta kabloların çalınması sonucu bölgede internet erişimi kesildi. Yüzlerce öğrenci internet erişimi sağlanamadığı için uzaktan eğitim alamazken, aynı mahallede yaklaşık 2 ay önce yine kabloların çalındığı öğrenildi. Mahalle sakinlerinden Yüksel Tik, "Sürekli kablo hırsızlığı oluyor. Onun yanında internet ile ilgili sürekli sıkıntılarımız var. Çocuklar doğru düzgün ders çalışamıyorlar. Şu anda derse katılamayan bütün çocuklarımız sınıfta kalacak. Hiçbir çocuğumuz uzaktan eğitimden yararlanamıyor. İlgili şirketi arıyoruz. Onların da sürekli çalınan kabloları tazelemeleri ne kadar olacak? Şu anda mahallemizin hiçbir yerinde internet erişimi yok. Herkes kendi telefonlarıyla internete bağlanmaya çalışıyor. O da ne kadar imkanları el verirse" dedi.

"ÇOCUKLARIMIZ UZAKTAN EĞİTİM DERSLERİNE GİREMİYOR"

Bir başka mahalle sakini Hakan Taşçı ise, “Çocuklarımız uzaktan eğitim derslerine giremiyor. Yazık günah, azıcık vicdan. Daha önce de mahallemizde toplamda 1200 metre kablo çalmışlardı, şimdi yine çalmışlar. Ayrıca yeniden yapılan kabloları da yeniden çalmışlar. Adamlar ipe bir taş bağlayıp kabloların üzerine atıyorlar. Ondan sonra kabloları çekmeye başlıyorlar. Gidip 50 liraya 100 liraya satıyorlar. Sadece vatandaşın kendi alacağı önlemin yanı sıra buna bir önlem alınmalı. Sokakların girişine kamera koyulabilir. Ayrıca zarar gören firmanın kabloları çalanlar yakalandığında geri bırakılmamaları için dava açması lazım" diye konuştu. Uzaktan eğitim alan mahallenin çocukları ise derslere giremediklerini, aile büyüklerinin cep telefonlarından internete girdiklerini belirterek, mağdur olduklarını söyledi.  

"ÜÇ KURUŞ İÇİN MAHALLEYİ MAĞDUR EDİYORLAR"

Mahalle de çalışma yapan ilgili firma çalışanlarından bir kişi ise, “Bu kadar milleti kimsenin mağdur etmeye kimsenin hakkı yok. Bunu yapanlar 3 kuruş için bütün mahalleyi mağdur ediyor. Dünden beri burada çalışma yapıyoruz. Tahmini 300 metre kablo çalmışlar. Çaldıkları kabloları eritip satıyorlar" dedi.  

DHA

Anahtar Kelimeler:
InternetKabloSultangaziHırsız
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