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İntihar etmek isteyen vatandaş bir saatte ikna edildi 

Sarıyer'de 2021'in ilk saatlerinde bacağına bağladığı taşla denize atlayarak intihar etmek isteyen bir kişi, müzakereci polis memurunun yağmur altında bir saat süren çabalarının ardından ikna edilerek intihardan vazgeçirildi. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
01 Ocak 2021 Cuma 09:16
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İntihar etmek isteyen vatandaş bir saatte ikna edildi 

Olay saat 05.00'ta Kireçburnu Mahallesi Mısır Caddesi'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen vatandaş bacağına bağladığı taşla denize atlamak istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, vatandaşın ikna edilmesi için müzakereci polis çağırdı. 

YAĞMUR ALTINDA BİR SAATTE İKNA ETTİ

Olay yerine gelen müzakereci polis memuru ile vatandaş arasında başlayan ikna çalışması bir saat sürdü. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için sağlık görevlileri ve deniz polisi de bölgede hazır bulundu.

ÜZERİNDEKİ MONTU MÜZAKERECİ POLİSE VERDİ

Havanın yağmasıyla birlikte, müzakereci polisin ıslandığını gören vatandaş üzerinde bulunan montu çıkararak polis memuruna verdi. Yaklaşık bir saat süren çabaların ardından intihar etmek isteyen vatandaş ikna edildi. İlk olarak müzakereci polisin yanına giden vatandaş ardından sağlık kontrolü için ambulansa bindirildi. Sağlık kontrolünün ardından ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SarıyerIntiharGirişimIkna
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