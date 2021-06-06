İşletme işi ihale edilecek

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet adresinde yayınlanan ilana göre; İstanbul büyükşehir Belediyesi Boğaziçi Tesis Yönetim Hizmetleri San. Ve Tic. A.Ş tarafından İkinci Kapı Kır Lokantası kurulması ve işletilmesi iş ihale edilecek.

Söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenecek olup, istekliler, istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz olarak hazırlayıp, dosyalarını en geç ihale tarih ve saatine kadar ilanda belirtilen adrese teslim etmeleri gerekmektedir.

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