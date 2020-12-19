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İstanbul Boğazı'nda çöp adaları oluştu

İstanbul Boğazı'nda çöp adaları oluştu, boğazın güzelliğine gölge düştü. Boğazdaki çöp adaları havadan da görüntülendi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
19 Aralık 2020 Cumartesi 17:58
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İstanbul Boğazı'nda çöp adaları oluştu

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu bugün İstanbul Boğazı, Kuleli Askeri Lisesi önünde çöp adaları oluştu. Denizin üstündeki kirlilik, boğazın tüm güzelliğini bozdu.  Boğazdaki çöp adaları havadan da görüntülendi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İstanbul BoğazıDenizçöp
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