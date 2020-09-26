Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 22
açık
Gazete Sayfaları Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul Magazin
BİST
1124
ALTIN
458.727
DOLAR
7.6460
STERLİN
9.7703
EURO
8.8844
Can kaybı 7 bin 858'e yükseldi
Son Dakika
Can kaybı 7 bin 858'e...
Fatih Karagümrük - Medipol Başakşehir: 2-0
Son Dakika
Fatih Karagümrük - Medipol Başakşehir:...
‘Askıda cihaz’ kampanyasına destek
Son Dakika
‘Askıda cihaz’ kampanyasına destek
MEB’den staj açıklaması
Son Dakika
MEB’den staj açıklaması

İstanbul Boğazı'nda teknelere koronavirüs denetimi 

İSTANBUL Boğazı'nda teknelerde koronavirüs denetimi yapıldı. Denetimler sırasında ceza işlemi uygulanmazken, yolculara sosyal mesafe ve maske uyarıları yapıldı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
26 Eylül 2020 Cumartesi 11:08
0 Okunma
İstanbul Boğazı'nda teknelere koronavirüs denetimi 

İstanbul Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, İstanbul İl Turizm Müdürlüğü ve İstanbul Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı'nca İstanbul Boğazı'nda koronavirüs tedbirleri kapmasında teknelere denetim yapıldı. Denetimde teknelerin evrakları kontrol edildi. Ekipler denetim yaptığı sırada, turistlerin toplu olarak teknelerdeki organizasyonlara katıldıkları görüldü. Polis ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri teknelerdeki kişileri; maske, sosyal mesafe ve temizlik konusunda ayrıntılı olarak bilgilendirdi. Parti veren ve düğün yapan teknelerdeki kişilere Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması da yapıldı. Personel listeleri ve tekneyi kullanan kaptanın belgesi gibi evrakların da kontrol edildiği öğrenildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
IstanbulBoğazTekneDenetimKoronavirüsPandemiCovid19
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çapa'da maske tartışmasında dövülen sağlık çalışanı ameliyata alındı
Çapa'da maske tartışmasında dövülen sağlık çalışanı ameliyata alındı
‘Askıda cihaz’ kampanyasına destek
‘Askıda cihaz’ kampanyasına destek
Bakırköy'de feci kaza
Bakırköy'de feci kaza
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans