Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 34°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul Magazin
BİST
1110
ALTIN
457.342
DOLAR
7.3349
STERLİN
9.6067
EURO
8.6176
İzmir'de merkezli FETÖ operasyonunda 36 tutuklama
Son Dakika
İzmir'de merkezli FETÖ operasyonunda 36...
Başkan Böcek: Mesafe ve hijyen kurallarına uyalım
Son Dakika
Başkan Böcek: Mesafe ve hijyen...
İkinci el araç, altın ve dövizden daha çok kazandıryor
Son Dakika
İkinci el araç, altın ve...
Ağrı Dağı'nın dorukları çöplüğe döndü
Son Dakika
Ağrı Dağı'nın dorukları çöplüğe döndü

İstanbul Boğazı'ndaki teknelere koronavirüs denetimi

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler, İstanbul Boğazı'ndaki teknelerde koronavirüs denetimi yaptı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
22 Ağustos 2020 Cumartesi 08:35
0 Okunma
İstanbul Boğazı'ndaki teknelere koronavirüs denetimi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ve Toplum Destekli Polis Şube Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler gece saatlerinde İstanbul Boğazı'nda koronavirüs denetimi yaptı. Deniz araçlarında koronavirüsle mücadelede uyulması gereken kurallar konusunda ekipler inceleme yaparken vatandaşların sosyal mesafe ve maske kurallarına uyup uymadıklarını kontrol etti.

SOSYAL MESAFELİ ROMAN HAVASI OYNADILAR 

Denetim sırasında düğün yapılan bir tekneye çıkan sahil güvenlik ve polis ekipleri, teknede alkışlarla karşılandı. Ekipler teknede bulanan yolculara ve personele koronavirüsle mücadelede yapılması gerekenler hakkında bilgi verdi. Bu sırada düğün sahipleri polisin bilgilendirmesinden sonra sosyal mesafeli roman havası oynayarak renkli görüntüler oluşturdu. 

Polis ekiplerinin denetimlerinin devam edeceği öğrenildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İstanbul BoğazıTekneKoronavirüsPandemiDenetimPolisSahil Güvenlik
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fatih'te iki grup arasında sahte belge kavgası
Fatih'te iki grup arasında sahte belge kavgası
ÜMRANİYE'DE HAREKETLİ DAKİKALAR
ÜMRANİYE'DE HAREKETLİ DAKİKALAR
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim