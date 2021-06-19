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İstanbul'da 3.9 büyüklüğünde deprem

AFAD: Merkez üssü Kartal olan 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
19 Haziran 2021 Cumartesi 15:15
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İstanbul'da 3.9 büyüklüğünde deprem

İSTANBUL,(DHA)


AYRINTILAR GELİYOR...

DHA

Son Güncelleme: 19.06.2021 15:24
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