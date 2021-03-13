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İstanbul'da Cumartesi yoğunluğu

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı ikinci cumartesi günü sokaklarda yoğunluk oluştu.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
13 Mart 2021 Cumartesi 17:12
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İstanbul'da Cumartesi yoğunluğu

Kısıtlamanın kaldırıldığı ikinci Cumartesi gününde Kadıköy Caddebostan Sahili'nde vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Caddebostan Sahili'ndeki kalabalık havadan da görüntülendi. 

Koronavirüs tedbirleri kapsamında bir süredir hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyordu. Kabine toplantında alınan karar gereği Cumartesi günleri için sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı.

Kısıtlamanın kaldırıldığı ikinci Cumartesi gününde Kadıköy Caddebostan Sahili'nde yoğunluk yaşandı. Güneşi de gören İstanbullular buraya geldi. Sahile gelen ve çoğunluğunu gençlerin oluştuğu vatandaşlar, yürüyüş yaptı. Bazılarının bisiklete bindikleri görüldü. Bazıları ise çimlerde veya deniz kenarına oturarak vakit geçirdi. Caddebostan Sahili'ndeki kalabalık havadan da görüntülendi.

EMİNÖNÜ VE KARAKÖY'DE YOĞUNLUK YAŞANIYOR

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı ikinci cumartesi günü sokaklarda yoğunluk oluştu. Eminönü ve Karaköy de bu yoğunluktan payını alırken, Galata Köprüsü balık tutanlarla doldu.


Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı ikinci cumartesi günü, Eminönü'ndeki yoğunluk öğle saatlerinden itibaren başladı. Bölgedeki otoparklarda yer kalmazken, Eminönü meydanı ve çevresinde yoğunluk oluştu.

Feribot iskelesi önünde zaman zaman kuyruklar oluşurken gemiler gün boyu karşılıklı araç taşıdı. Karaköy civarında da insan ve araç yoğunluğu oldu. Sürücüler, Karaköy meydanında dakikalarca araçlarının içinde beklemek zorunda kaldı.

Galata köprüsü de gün boyu yoğundu. Köprü üstü balık tutanlarla doldu.

TAKSİM MEYDANI VE İSTİKLAL CADDESİ'NDE YOĞUNLUK

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı ikinci cumartesi günü Taksim Meydanı ile İstiklal Caddesi'nde yoğunluk yaşandı. Havanın güzel olmasını fırsat bilenler caddeye akın etti.



Koronavirüsle mücadele kapsamındaki yeni normalleşmeyle birlikte kısıtlamanın kaldırıldığı 2'nci cumartesi günü, İstanbul'un birçok yerinde yoğunluk yaşandı. Sıcaklığın 12 derece olarak ölçüldüğü kentte havanın güzel olmasını fırsat bilenler kendilerini dışarı attı.



İstanbul'un birçok noktasında olduğu gibi Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi de kalabalıktan nasibini aldı. Bazı vatandaşlar meydanda hatıra fotoğrafı çektirme yarışına girerken, birçok vatandaş gezintiye çıktıkları İstiklal Caddesi'nde yoğunluk oluşturdu. Murat DELİKLİTAŞ - Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL,(DHA)

DHA

Anahtar Kelimeler:
IstanbulKısıtlamaCumartesiYoğunlukKoronavirüsPandemi
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