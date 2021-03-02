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İstanbul'da kafe ve restoranlar ilk müşterilerini aldı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
02 Mart 2021 Salı 10:41
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İstanbul'da kafe ve restoranlar ilk müşterilerini aldı

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kontrollü normalleşme ile ilgili açıklamasının ardından İstanbul'da yüzde 50 kapasiteyle açılacak olan kafe, restoran, pastane gibi işletmeler bugün ilk müşterilerini aldı. İş yerlerinde temizlik yapan masa ve sandalyeleri yerleştiren işletme sahipleri ile uzun süreden beri ilk kez içerde oturan müşteriler memnun olduklarını dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından dün kontrollü normalleşme dönemine geçildiğini  restoran ve kafeler için, "Çok yüksek riskli iller dışında, Türkiye genelinde faaliyetlerini sabah 07.00 ile akşam 19.00 saatleri arasında, yüzde 50 kapasiteyle sürdürebileceklerdir" ifadelerini kullanmıştı. Açıklanan kararların ardından İstanbul'da kafe ve restoran sahipleri sabahın erken saatlerinde hazırlık yaptı. Küçükçekmece'de bir lokantada temizlik çalışması yapıldı, masa ve sandalyeler tekrar eski haline getirilerek yerlerine yerleştirildi. Camlarda asılı olan "Gel-Al Servisimiz Devam Etmektedir" yazılarının da söküldüğü görüldü. Yine Küçükçekmece'de bir kafede uzun bir aradan sonra içeriye müşteri alarak hizmet verdi. İşletme sahipleri ve müşteriler karardan memnun olduklarını dile getirdi. 

"İLK İŞ GÜNÜ HEYECANIYLA  AÇTIK"

Kafe sahibi Barış Gözüaçık "Kararı şimdilik güzel karşıladık. Devamı gelir inşallah tekrar kesilme olursa tekrar sıkıntıya düşebiliriz. Bizim için zor bir süreç oldu. 1 yıl aradan sonra ilk defa oturuyor müşterilerimiz. Biter hastalık hepimiz kurtuluruz umarım. Bugün temizledik ve açtık. İlk iş günü heyecanı gibi işimize ilk başlangıcı yaptık. Umarım böyle devam eder" diye konuştu. Bir lokanta çalışanı da "Hazırlık yapıyoruz. Açacağız. Eskiden 100 kişi alıyorduk şuan 50 kişi alacağız. Bu da yeter yedek katımızda var. 1 sene çok zor oldu bizim için. Temizlik yapıyoruz bugün de masaları hazırlıyoruz" dedi. 
 

"SOSYAL MESAFEYİ KORUMAK LAZIM HALA VİRÜS BİTMİŞ DEĞİL" 

Uzun süreden sonra ilk defa oturduğunu dile getiren bir müşteri, "Bir yandan iyi hissediyorum ama sonuçta sosyal mesafeyi korumak lazım. Hala virüs bitmiş değil. En son 7 ay önce falan oturmuştum galiba. İyi oldu ama sonuçta herkes bir şeyler kazanmak istiyor. Uzun zamandır kimse bir şeyler kazanamıyor. Böyle olması daha iyi. Sosyal mesafeyi korumak lazım" dedi. Bir başka müşteri de kararla ilgili "İyi oldu. Sürekli geldiğim bir yer. Benim mahallem ama oturamıyorduk şükür açıldı" diye konuştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
IstanbulKafe Ve RestoranlarIlk Müşteri
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