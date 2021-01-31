Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 17
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1473
ALTIN
434.655
DOLAR
7.3001
STERLİN
10.0247
EURO
8.8620
Billboard ve reklam yerleri kiraya verilecek
Billboard ve reklam yerleri...
337 Koruma ve Güvenlik Görevlisi Alınacak
337 Koruma ve Güvenlik...
37 adet baz istasyonu yeri ihaleyle kiraya verilecek
37 adet baz istasyonu...
BDDK’dan Açıktan Personel alımı
BDDK’dan Açıktan Personel alımı

İstanbul'da sokak satıcılarına yönelik operasyon: 50 gözaltı

İstanbul'da, "torbacı"  olarak tabir edilen sokakta uyuşturucu satıcılığı yapanlara yönelik olarak gerçekleştirilen operasyonda 50 kişi gözaltına alınırken, uyuşturucu madde ve para ele geçirildi. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
31 Ocak 2021 Pazar 18:00
0 Okunma
İstanbul'da sokak satıcılarına yönelik operasyon: 50 gözaltı

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 'Torbacı' olarak tabir edilen 'sokak satıcılarına' yönelik olarak daha önceden belirlenen adreslere dün eşzamanlı operasyon düzenledi. İlçe müdürlüklerinden ekiplerin de katıldığı operasyonda 50 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda bir kilo 409 gr sentetik kannabinoid, bir kilo 26 gr metamfetamin, 784 gr esrar, 168 gr kokain, 69 gr eroin, bin 974 adet ecstasy, 315.90 gr bonzai, 2 adet tabanca, 1 adet pompalı tabanca, 29 adet fişek, 2 adet hassas terazi,  2 adet cep telefonu ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
IstanbulUyuşturucuSatıcıNarkotikPolisOperasyon
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Meteoroloji'den İstanbul için fırtına uyarısı
Meteoroloji'den İstanbul için fırtına uyarısı
Kadını zorla otomobile bindirmek isteyen kişiye çevredekiler engel oldu
Kadını zorla otomobile bindirmek isteyen kişiye çevredekiler engel oldu
Şüpheliler adliyeye sevk edildi
Şüpheliler adliyeye sevk edildi
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans