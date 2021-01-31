İstanbul'da sokak satıcılarına yönelik operasyon: 50 gözaltı

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 'Torbacı' olarak tabir edilen 'sokak satıcılarına' yönelik olarak daha önceden belirlenen adreslere dün eşzamanlı operasyon düzenledi. İlçe müdürlüklerinden ekiplerin de katıldığı operasyonda 50 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda bir kilo 409 gr sentetik kannabinoid, bir kilo 26 gr metamfetamin, 784 gr esrar, 168 gr kokain, 69 gr eroin, bin 974 adet ecstasy, 315.90 gr bonzai, 2 adet tabanca, 1 adet pompalı tabanca, 29 adet fişek, 2 adet hassas terazi, 2 adet cep telefonu ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.