Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 25
açık
Gazete Sayfaları Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul Magazin
BİST
1086
ALTIN
462.842
DOLAR
7.4145
STERLİN
9.8412
EURO
8.7748
İstanbul Emniyeti'nden yürüyüş açıklaması
Son Dakika
İstanbul Emniyeti'nden yürüyüş açıklaması
56 kilo 400 gram eroin ele geçirildi
Son Dakika
56 kilo 400 gram eroin...
Donörün eşi razı olmayınca, nakil iptal oldu
Son Dakika
Donörün eşi razı olmayınca, nakil...
Sırbistan - Türkiye: 0-0
Son Dakika
Sırbistan - Türkiye: 0-0

İstanbul Emniyeti'nden yürüyüş açıklaması

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada yasal yürüyüş güzergahı dışında yürüyüş yapmak isteyen gruba müdahale edildiği ve 26 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
07 Eylül 2020 Pazartesi 09:04
0 Okunma
İstanbul Emniyeti'nden yürüyüş açıklaması

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İstanbul Emniyet Müdürlüğü Ümraniye ilçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince 06.09.2020 günü yapılan çalışmada;  06 Eylül 2020 günü 1 Mayıs Mahallesi Festival Tertip Komitesi organizesinde "2 Eylül Ruhuyla Tüm Saldırılara Karşı Mücadeleyi Yükseltiyoruz!" sloganıyla grupların toplanabileceği bilgisi alınmış ve konu ile ilgili gerekli emniyet tedbirleri alınmıştır. Saat 18.20 sıralarında yaklaşık 20 kişilik grup 3001 Cadde üzerinde bulunan 30 Ağustos Mesleki Teknik Anadolu Lisesi önünde kaldırım üzerinde toplanmış, grubun içerisinden bir kişi basın açıklaması okumuş, ardından grup olaysız bir şekilde dağılmıştır" denildi.

Açıklamada, "06.09.2020 günü 1 Mayıs Mahallesi Festival Tertip Komitesi organizesinde "2 Eylül Ruhuyla Mücadeleyi Büyütüyoruz" çağrısıyla sloganıyla grupların toplanabileceği bilgisi alınmış ve konu ile ilgili gerekli emniyet tedbirleri alınmıştır. Saat 17.00 sıralarında yaklaşık (50) kişilik bir grup Deniz Gezmiş Parkına gelerek toplanmış, grup Ümraniye ilçesi sınırlarındaki 30 Ağustos İlköğretim Okuluna doğru yürüyüşe geçmek istemiş, bunun üzerine grubun yapmak isteği yürüyüşün hali hazırda devam eden Pandemi nedeniyle yapılamayacağı, aynı zamanda yürüyüş yapılmak istenen alanın Valilikçe belirlenen yürüyüş güzergâhları arasında olmadığı bu nedenle 2911 sayılı kanuna aykırı olduğu, belirlenen alanın yürüyüş güzergâhları arasında olmadığından yapılmak istenen yürüyüşün Atasehir Kaymakamlık Makamınca yasaklandığı ve yasaklama kararı bulunduğu, Deniz Gezmiş Parkı veya 30 Ağustos İlköğretim Okulu önünde basın açıklaması yapabilecekleri hususunda grup defaten ikaz edilmiştir. Ancak Deniz Gezmiş Parkında basın açıklaması yapan grup, yasal uyarıları dikkate almamış, görevli çevik kuvvet ve diğer unsurlarını iterek mukavemette bulunarak slogan atıp yürüyüşe geçmiştir. Bu nedenle yürüyüş yapmak isteyen gruba müdahale edilerek (10)bayan, (16)erkek toplam (26) kişi gözaltına alınmıştır" ifadelerine yer verildi.

DHA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul'da 6 ilçede uyuşturucu operasyonu
İstanbul'da 6 ilçede uyuşturucu operasyonu
''İstanbul Boğazı'na kanalizasyon atığı bırakılıyor'' iddiası...
''İstanbul Boğazı'na kanalizasyon atığı bırakılıyor'' iddiası...
GAZİOSMANPAŞA'DA VAHŞET!
GAZİOSMANPAŞA'DA VAHŞET!
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim