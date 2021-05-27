Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 26
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1427
ALTIN
516.830
DOLAR
8.4488
STERLİN
11.9324
EURO
10.3042
7 yıl süreyle kiraya verilecek
7 yıl süreyle kiraya...
74 Öğretim Üyesi alıyor
74 Öğretim Üyesi alıyor
3 daimi işçi alımı yapacak
3 daimi işçi alımı...
8 öğretim üyesi alınacak
8 öğretim üyesi alınacak

İstanbul merkezli 12 ilde dolandırıcılık çetesine operasyon

İSTANBUL merkezli 12 ilde internetten üzerinden dolandırıcılık yapan çeteye eş zamanlı operasyon düzenlendi. 42 adreste 4'ü çocuk 59 kişiye yönelik gerçekleşen operasyonda çete lideri Doğukan E., ile birlikte 39 kişi gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Operasyon anları kameralarca görüntülendi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
27 Mayıs 2021 Perşembe 09:29
0 Okunma
İstanbul merkezli 12 ilde dolandırıcılık çetesine operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 12 ilde 42 adrese internet üzerinden dolandırıcık yaptığı tespit edilen 4'ü çocuk 59 kişilik çeteye yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Drop (kargo çalma), ship (başkalarına ait kredi kartı ile alışveriş yapma), mail order (bir malın uzaktan alınarak kart bilgileri ile ödeme yapılması), phishing (oltalama yöntemi ile kredi kartı kopyalama), pos cihazından kredi kartı kopyalama, sahte kimlik kullanılarak yedek sim kart çıkarma, PTT'den e-devlet şifresi alma, banka kartı çıkarma, mobil bankacılık hizmetlerini aktif hala getirerek hesapları boşaltarak dolandırıcılık yaptığı belirlenen 4'ü çocuk 59 kişiden, Çete lideri Doğukan E., ile birlikte 39 kişi gözaltına alındı.

Polis ekiplerince adreslere yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Operasyon anları kameralarca görüntülendi. Ekiplerce gerçekleşen operasyonlara özel hareket polis, Çocuk Şube ekipleri ve ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri destek verdi. 

Öte yandan, Gaziosmanpaşa'da bulunan lüks bir rezidansa, Sultangazi'de bulunan 4 katlı bir binaya ve Maltepe'de bulunan 4 katlı bir binaya düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
IstanbulDolandırıcıOperasyonPolisçete
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı
Zeytinburnu'nda 4 katlı binanın en üst katında yangın: 1 ölü 
Zeytinburnu'nda 4 katlı binanın en üst katında yangın: 1 ölü 
İstanbul'da dev operasyon: Aranan 162 şüpheli yakalandı
İstanbul'da dev operasyon: Aranan 162 şüpheli yakalandı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans