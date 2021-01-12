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İstanbul merkezli 33 ilde FETÖ operasyonu

İstanbul merkezli “Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY)  yönelik 33 il de eş zamanlı Operasyon düzenlendi. “Ankesörlü Telefon" soruşturması kapsamında yüzden fazla kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
12 Ocak 2021 Salı 09:35
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İstanbul merkezli 33 ilde FETÖ operasyonu

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik İstanbul merkezli 33 ilde “Ankesörlü Telefon" soruşturması kapsamında operasyon gerçekleştirdi. Haklarında gözaltı kararı verilen yüzden fazla kişinin bulundukları belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Sultanbeyli ve Ataşehir'de yapılan baskında eski askeri öğrenci olduğu bildirilen 2 kişi gözaltına alındı. Öte yandan Operasyonlar kapsamında gözaltı kararı verilen çok sayıda  FETÖ/PYD üyesi olduğu iddiasıyla çok sayıda muvazzaf asker, askeri öğrenci ve gizli sivil yöneticilerin olduğu bildiriyor. Operasyonlar sürüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
FETÖPDYTerörOperasyon
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