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İstanbul merkezli 8 ilde Bylock operasyonu

İSTANBUL merkezli 8 ilde (Fetullahçı Terör Örgütü ve Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında, FETÖ'nün gizli haberleşme ağı Bylock'u kullandıkları gerekçesiyle haklarında arama kararı bulunan 37 kişiden 11'inin yurt dışına kaçtığı öğrenildi. Operasyon sonucu çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
15 Ocak 2021 Cuma 09:11
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İstanbul merkezli 8 ilde Bylock operasyonu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY mensuplarınca kullanılan Bylock haberleşme sisteminin gerçek kullanıcısı oldukları tespit edilen 37 şüphelinin yakalanmasına yönelik bu sabah operasyon düzenlenirken 11 kişinin yurt dışına kaçtığı tespit edildi.

İstanbul merkezli 8 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik şafak operasyonu düzenlendi. Operasyonun, FETÖ'nün gizli haberleşme ağı Bylock'u kullandıkları gerekçesiyle haklarında arama kararı bulunan 37 şüpheliye yönelik olduğu öğrenildi. 37 şüpheliden 11'inin yurt dışına kaçtıkları tespit edildi. Düzenlenen şafak operasyonu ile 18'i İstanbul olmak üzere toplam 26 şüphelinin kaldıkları adreslere baskın yapıldı. Adreslerde arama yapan ekipler, çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı.

Operasyonun İstanbul ayağında, İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Kağıthane ve Ataşehir'de bazı adreslere operasyon yaptı. Baskınlarda gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

DHA

Anahtar Kelimeler:
FETÖPDYBylockTerörOperasyon
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