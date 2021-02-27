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İstanbul Valiliği'nden okulların açılmasına ilişkin açıklama

İstanbul Valiliği'nden Mart ayı itibarıyla okulların açılmasına ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "1 Mart 2021 Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar çerçevesinde her ilimizde içerisinde bulunulduğu ilan edilen risk grubu seviyesine dair belirlenen kurallara göre Hıfzıssıhha Kurullarımızca gerekli adımlar atılacaktır." denildi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
27 Şubat 2021 Cumartesi 10:42
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İstanbul Valiliği'nden okulların açılmasına ilişkin açıklama

İstanbul Valiliği, 1 Mart itibarıyla koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında yeni bir sürece girileceğini ve bu süreçte eğitim öğretim kurumlarında 1 Mart 2021 Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınacak kararlar doğrultusunda yeni adımlar atılacağını belirtti. Toplantının ardından İstanbul'un içerisinde bulunulduğu ilan edilen risk grubu seviyesine dair belirlenen kurallara göre Hıfzıssıhha Kurullarınca gerekli adımların atılacağı belirtildi. Valilikten yapılan açıklamada,"Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 1 Mart sonrasında yeni bir sürece girileceği ve bu süreçte salgının seyrinin il bazlı takibinin yapılarak uygulanacak tedbirlerin de buna göre belirleneceği kamuoyunun malumudur.

Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunca belirlenen kriterlere göre yapılan değerlendirme çerçevesinde 4 ayrı risk grubu (düşük, orta, yüksek, çok yüksek) tespit edilerek bu risk gruplarına göre uygulanacak tedbir seviyelerinin Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde kararlaştırılabileceği değerlendirilmektedir.

İçişleri Bakanlığımızın 26 Şubat tarihli Genelgesiyle 1 Mart günü Sayın Cumhurbaşkanımız başkanlığında toplanacak Kabine’de yeni kararlar alınıncaya kadar mevcut tedbirlerin uygulanmaya devam edilmesi gerektiği bildirilmişti.

Kabine Toplantısında eğitim ve öğretime yönelik düzenlemeler de 4 ayrı risk seviyesine göre belirlenecek olup bu nedenle 1 Mart 2021 Pazartesi günü mevcut uygulamaya (15 Şubat’tan bu yana uygulanan; birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan tüm ilkokullarda, köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki resmi ve özel ilkokullar, ortaokullar ve imam hatip ortaokullarının bütün seviyelerinde ve tüm bağımsız resmi anaokulu ve özel eğitim anaokulları ile özel okul öncesi eğitim kurumlarında haftada 5 gün yüz yüze eğitim yapılması, 22 Ocak’tan beri uygulanan; 8. ve 12. sınıf öğrencileri ile mezunlar için isteğe bağlı açılan destekleme ve yetiştirme kurslarının yüz yüze sürdürülmesi) devam edilecek ve alınan kararlar çerçevesinde yeni uygulamaya 2 Mart 2021 Salı günü itibariyle başlanabilecektir.

1 Mart 2021 Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar çerçevesinde her ilimizde içerisinde bulunulduğu ilan edilen risk grubu seviyesine dair belirlenen kurallara göre Hıfzıssıhha Kurullarımızca gerekli adımlar atılacaktır." denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İstanbul ValiliğiAli YerlikayaOkulöğrenciEğitimKoronavirüsPandmi
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