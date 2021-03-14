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İstanbul’da 5 ton etil alkol ele geçirildi

Küçükçekmece ve Sultangazi'de polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerde sahte içki yapmak için kullanılan 5 ton 195 litre etil alkol ele geçirildi

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
14 Mart 2021 Pazar 17:31
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İstanbul’da 5 ton etil alkol ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince dün yapılan çalışmalar kapsamında Sultangazi ve Küçükçekmece'de toplam 3 adrese yapılan operasyonlarda 5’i Pakistanlı olmak üzere 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekiplerinin yaptığı aramada sahte alkol yapmak için 5 ton 195 litre etil alkol yakalandı.

Konu ile ilgili yakalanan şüphelilerden 1’i işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlarca serbest bırakılırken, 6 şüpheli ise Gümrük Kaçakçılığı suçundan adli makamlara sevk edildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KüçükçekmeceSultangaziSahte AlkolAlkolEtil Alkol
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