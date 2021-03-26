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İSTANBUL’DA PKK OPERASYONU; 7 GÖZALTI

İstanbul’da PKK örgütüne yönelik 8 ilçede düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
26 Mart 2021 Cuma 09:21
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İSTANBUL’DA PKK OPERASYONU; 7 GÖZALTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında; PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği şeklinde haklarında tespitler bulunan şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul’da bu sabah 8 ilçede 9 ayrı adrese operasyon düzenlendi. Baskınlarda 7 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyaller ele geçirildi. Haklarında yakalama kararı olan şüphelilere yönelik yakalama çalışmaları sürüyor. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
IstanbulPkkTerörOperasyonTeröristKckPydYpg
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